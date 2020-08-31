Суд во Владивостоке вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудницы банка, которая присвоила 28 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ .

Как было установлено в суде, в ноябре 2018 года старший кассир кредитного учреждения «при загрузке кассет для банкоматов не осуществила полную загрузку 17 банкоматов».

«Похищенные денежные средства злоумышленница хранила в тайнике на рабочем месте, в последующем их незаметно вынесла из банка и присвоила. Указанными действиями банку нанесен ущерб на общую сумму более 28 млн рублей», — говорится в релизе.

Фрунзенский районный суд признал женщину виновной по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ — в присвоении в особо крупном размере — и приговорил ее к шести годам исправительной колонии общего режима. Реальное отбывание фигуранткой наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Кроме этого, подсудимая должна будет возместить ущерб, причиненный банку и страховой компании. Приговор вступил в законную силу.



Название банка в сообщении Генпрокуратуры не уточняется. По информации газеты «Коммерсант» , осужденная женщина работала в Альфа-Банке.