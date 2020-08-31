Доля кредитных карт, использованных сразу после получения, в июле текущего года составила рекордные 68%. Ближайший к уровню июля показатель отмечался в декабре 2017 года и составлял 62%. При этом средний уровень утилизации по картам, выданным в 2019 году, равнялся 54%, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».



«Рост утилизации лимита по кредитным картам отмечается по всему диапазону сумм лимитов по картам: от 10 тысяч до более чем 100 тысяч рублей. Подобный почти синхронный рост лимитов может объясняться в основном отложенным спросом потребителей после снятия карантинных ограничений из-за COVID-19», — комментирует генеральный директор бюро кредитных историй Олег Лагуткин.

Рост потребительского спроса в бюро объяснили в том числе ослаблением курса рубля.

Потребители стали совершать больше трат по картам, возможно расходуя средства на отпуск или другие запланированные покупки. Результатом потребительской активности стало увеличение объема портфеля кредитных карт, который за июль увеличился на 3% и достиг 920 млрд рублей. «Следовательно, рост утилизации не явился следствием реализации какого-либо искусственного фактора», — отметили в бюро.