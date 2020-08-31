Чистый убыток банка «Уралсиб» по МСФО за первое полугодие текущего года составил 2,318 млрд рублей. Такие данные приводятся в релизе кредитной организации.

За аналогичный период годом ранее банком была получена прибыль в 11,8 млрд рублей, следует из финансового отчета.



Как разъяснили в банке, в первом полугодии 2020 года он увеличил отчисления в резервы под ожидаемые кредитные убытки до 5,291 млрд рублей. Увеличение резервов по сравнению с первым полугодием прошлого года (2,373 млрд рублей) было обусловлено негативным влиянием коронавируса на экономическую среду.



Без учета амортизации материальной выгоды за отчетный период банк получил чистую прибыль в размере 0,289 млрд рублей. «В предыдущие годы банк признал материальную выгоду от полученных от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» займов, которая впоследствии амортизируется в течение срока займов. За первое полугодие сумма амортизации составила 2,607 млрд рублей», — указано в релизе «Уралсиба».



Чистый процентный доход банка в первом полугодии немного сократился (до 10,834 млрд рублей с 10,956 млрд за аналогичный период прошлого года), чистый комиссионный доход — незначительно вырос (до 3,249 млрд с 3,247 млрд).

Активы банка увеличились за полгода на 17,234 млрд рублей до 462,213 млрд, капитал — на 0,356 млрд до 94,762 млрд.