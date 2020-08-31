Предприятия малого и среднего бизнеса все реже обращаются в банки за реструктуризацией, и эта тенденция сохраняется на протяжении последних недель, говорится в очередном выпуске информационного бюллетеня «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса» .

Так, с 13 по 26 августа число поданных заявлений составило менее 0,5 тыс. против 1,6 тыс. за предыдущие две недели. Всего же с 20 марта по 26 августа было реструктурировано более 88 тыс. кредитов субъектов МСП, а их доля в общем количестве одобренных заявлений выросла до 89,5%.

Заявлений на реструктуризацию от физических лиц за две недели — с 13 по 26 августа — поступило примерно 67 тыс. (на 7 тыс. меньше, чем двумя неделями ранее). Однако во второй половине августа один из крупных банков изменил методологию учета заявок и скорректировал свои показатели. В результате этого в общую статистику дополнительно была включена 51 тыс. заявлений.

Всего с 20 марта по 26 августа в банки от заемщиков поступило 2,7 млн обращений об изменении условий кредитного договора, из которых удовлетворено 1,6 млн обращений на 734 млрд рублей.