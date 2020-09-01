Ряд российских компаний смогут воспользоваться налоговой льготой при переводе дивидендов своим акционерам на Кипр, пишут «Известия» . Это следует из нового соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с республикой. Подробности нового СИДН Минфин раскрыл в общих чертах: ставка налога у источника с 2021 года повышается до 15%, однако определенные послабления остаются для банковских и облигационных займов, а также прямых инвестиций.

По соглашению, претендовать на льготы смогут плательщики, соответствующие условиям: резидент Кипра по крайней мере один год владеет не менее 15% в российском предприятии и при этом является публичной компанией, чьи акции котируются на бирже, причем 15% из них находятся в свободном обращении. В этом случае акционер бизнеса в РФ заплатит в бюджет не более 5% как по дивидендам, так и по процентам по долгу. Второе условие — получателями денег являются правительства, центральные банки, страховые учреждения или пенсионные фонды. Для них ставка на дивиденды устанавливается на уровне не выше 5%. Налог на проценты по займам платится только в той стране, куда переводятся средства, то есть если деньги перечисляются из РФ на Кипр, российский бюджет ничего не получит. Третье условие — если проценты по займам выплачиваются банкам или по корпоративным либо государственным облигациям (при условии, что бумаги котируются на бирже), налог перечисляется исключительно в той юрисдикции, где зарегистрирован получатель финансовых потоков.

В частности, на ставку не более 5% теоретически смогут претендовать QIWI, «Глобал портс», «Глобал транс», «Русагро», «Тинькофф» и HeadHunter — в зависимости от интерпретации Минфином и налоговой отдельных пунктов документа. По словам партнера PwC Михаила Филинова, кто из компаний сможет реально получить льготу, сказать невозможно, по крайней мере до тех пор, пока Минфин не разъяснит отдельные термины нового СИДН: например, будет ли листинг на любой бирже мира достаточным условием для признания компании публичной или что будет считаться акциями в свободном обращении.

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По открытым данным, резиденты республики, зарегистрированные в закрытой форме, выступают акционерами таких групп, как, например, «Северсталь», «Норникель», СУЭК, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), «Металлоинвест», «Евраз», «Новатэк», Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и многих других.

Как считают эксперты, компании, которые вышли на биржу через Кипр, соберут сливки, так как дивиденды, распределяемые резидентом республики по акционерам, налогом не облагаются. Если же получатель дивидендов и процентов — не публичная кипрская компания, то налог с этих потоков платится по полной ставке. Пенсионные фонды и страховые организации, по всей видимости, не относятся к категории компаний, которые при ведении дел с российским бизнесом пользуются Кипром для оптимизации, отметили эксперты. Льготы публичным компаниям и по котирующимся российским облигациям однозначно заинтересуют бизнес, но если обнаружится, что условия для получения послаблений сформированы «искусственно» (например, держателями котирующихся акций выступают фактически связанные стороны), то право на пониженную ставку с высокой долей вероятности будет оспорено, пояснили эксперты. Они считают, что если СИДН с Люксембургом, Мальтой и Нидерландами будут заключены по таким же принципам, то на льготу смогут претендовать такие компании, как, например, «Яндекс», группа Х5 ( обе группы зарегистрированы в Нидерландах, сеть гипермаркетов «О'кей», «Евраз» (прописаны в Люксембурге).