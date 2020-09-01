Правительство России в 2020 году увеличит общий объем субсидий, выделяемых регионам в рамках нацпроекта «Демография» на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет, на 1,73 млрд рублей — почти до 47,6 млрд. Об этом говорится в подготовленном Минтрудом России проекте распоряжения Кабмина, копия которого есть у ТАСС.

«Изменения подготовлены с учетом анализа расходов, произведенных за первое полугодие 2020 года, и обусловлены уточнением численности получателей и фактического размера выплат. Внесение изменений в распределение субсидий на ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, бюджетам субъектов РФ на 2020 год предполагает увеличение общего объема субсидий на 1,73 млрд рублей, общий объем субсидий составит около 47,6 млрд рублей», — говорится в документе.

Увеличение бюджетных субсидий на ежемесячные детские выплаты затронет восемь регионов: Башкирию, Северную Осетию, Удмуртию, Чувашию, Иркутскую, Ленинградскую и Сахалинскую области, Чукотский автономный округ.



В пресс-службе Минтруда 10 августа заявили, что свыше 1 млн российских семей с детьми до трех лет получают ежемесячные выплаты в рамках национального проекта «Демография». Пособия на первого ребенка получают 836,6 тыс. семей, на второго ребенка — 113,2 тыс. семей. Еще 105,1 тыс. семей получают выплаты на третьего и последующих детей.