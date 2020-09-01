Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял третье место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg.

По оценке Bloomberg, которую приводит РБК , состояние американского предпринимателя достигло 115,4 млрд долларов. Он обогнал основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга, у которого 110,8 млрд.

Возглавляет список глава Amazon Джефф Безос, на втором месте — основатель Microsoft Билл Гейтс. Состояние Безоса Bloomberg оценивает в 200 млрд, а Гейтса — в 125 млрд долларов.

Состояние 49-летнего Маска в этом году увеличилось на 87,8 млрд долларов, так как акции Tesla выросли в цене почти на 500%, отмечает агентство.



Бывшая жена Безоса Маккензи Скотт, по версии Bloomberg, стала самой богатой женщиной в мире, опередив внучку основателя компании L'Oreal Франсуазу Беттанкур-Майерс. Она заработала 66,4 млрд долларов.