Международный Коммерческий Банк с 1 сентября ввел вклад «Осенняя симфония».

Минимальная сумма вложения — 100 тыс. рублей, срок составляет 370 дней. Доходность равна 4,95% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Пополнение вклада возможно не позднее 120 дней до окончания срока действия договора. Сумма дополнительных взносов не ограничена. Расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.



Оформить депозит можно до 30 ноября.