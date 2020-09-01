Президент России Владимир Путин увеличил зарплаты государственным чиновникам. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — приводит содержание документа РБК .

Кроме того, Путин на 3% повысил зарплаты главе Следственного комитета и генпрокурору. Изменения также вступают в силу с 1 октября.

В августе чиновники и депутаты опубликовали свои декларации о доходах за 2019 год. Самым богатым силовиком России оказался заместитель главы МВД Виталий Шулика, заработавший 26,7 млн рублей. Годом ранее он декларировал чуть более 4 млн рублей.

Глава СК Александр Бастрыкин в прошлом году заработал 12,4 млн рублей, что почти на 1 млн больше, чем годом ранее. Игорь Краснов, который стал генеральным прокурором в январе 2020 года, а до этого был заместителем Бастрыкина, за 2019 год задекларировал 4,9 млн рублей дохода.

Самым богатым чиновником России в 2019 году стал сенатор от Камчатки Валерий Пономарев — его доход за 12 месяцев увеличился на 18% и составил 2,7 млрд рублей. На втором месте депутат Госдумы Григорий Аникеев («Единая Россия») с 2,3 млрд рублей. Еще один «единоросс» — Владимир Симановский задекларировал 1,2 млрд рублей и занял третье место.

Владимир Путин за прошлый год заработал 9,7 млн рублей — это примерно на 1 млн больше, чем в 2018-м. Список задекларированного имущества президента не изменился: он по-прежнему владеет квартирой площадью 77 кв. м, гаражом (18 кв. м) и двумя автомобилями, «ГАЗ М21» и «Нива», а также прицепом «Скиф».