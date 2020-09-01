Российские фондовые индексы растут на старте торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск индекс Мосбиржи был в плюсе на 0,21% к уровню закрытия предыдущих торгов и равнялся 2 972,34 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени повысился на 1,11% — до отметки 1 272,54.

«Российский рынок акций вчера открылся неплохим ростом, но уже в полдень приступил к снижению с ухудшением внешнего фона. В результате потери индекса Мосбиржи по итогам дня составили почти полпроцента», — напоминает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Складывается впечатление, что предыдущая волна подъема индекса Мосбиржи была все-таки вызвана реинвестированием дивидендов российскими инвесторами. Сейчас новых денег для роста нет. Правда, уже хорошо, что закончились распродажи российских бумаг со стороны иностранных инвесторов из-за роста политических рисков, — об этом говорит неплохая относительно рынка в целом динамика Сбербанка и «Норильского никеля» в последние дни», — комментирует эксперт.

«Сегодня внешний фон говорит в пользу того, что откроемся мы небольшим ростом, — писал он перед началом торгов. — Однако вполне возможно, что вчерашний сценарий повторится. На эту мысль наводит пара евро/доллар, которая вплотную подошла к отметке 1,2… Возможный небольшой откат от этого уровня может привести к такой же небольшой коррекции американских фьючерсов, вслед за которыми пойдем и мы. Но это сценарий необязательный».



По прогнозу главного аналитика управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Романа Антонова, во вторник с учетом умеренно оптимистичного настроения на глобальных рынках российский рынок может предпринять очередную попытку роста в направлении 3 000 пунктов.