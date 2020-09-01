Примерно каждый второй россиянин считает, что тратит треть рабочего времени на бесполезную работу, выяснилось в ходе опроса сервиса по поиску работы SuperJob .

Так, респондентов, которые полагают, что каждая минута их рабочей деятельности наполнена смыслом, оказалось меньше половины (47%). По оценкам 53% респондентов, на бесполезный труд в среднем тратится почти треть рабочего времени (31%).

Мужчины более категоричны в оценках своего труда: лишь 42% считают, что все время их работы посвящено осмысленным обязанностям; по оценкам остальных, бесполезный труд составляет в среднем 32% рабочего времени. Для сравнения: женщин, уверенных в том, что все их трудовые функции приносят пользу, — 52%. По оценкам дам, признающих наличие бесполезной составляющей в их обязанностях, потери времени составляют 30%.

Молодежь в возрасте до 24 лет и россияне старше 45 лет чаще других возрастных групп считают, что выполняют только полезную работу (52% и 51%).

Оценки потерь рабочего времени на бессмысленный труд снижаются с ростом уровня доходов: россияне с зарплатой до 30 тыс. рублей считают, что тратят без пользы 34% своего рабочего времени, россияне с зарплатой от 50 тыс. рублей — 29%.



В опросе участвовали 5 тыс. экономически активных россиян в возрасте старше 18 лет из 547 населенных пунктов, представляющих все федеральные округа.