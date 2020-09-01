Годовая дефляция в 19 странах еврозоны в августе, по предварительной оценке, составила 0,2% против инфляции в июле на уровне 0,4%, следует из данных европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали инфляцию на уровне 0,2%.

Безработица в еврозоне в июле выросла до 7,9% с пересмотренного уровня июня в 7,7%, говорится в отчете. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста показателя в июле до 8% по сравнению с первоначальными данными.

Показатель июня был пересмотрен в сторону понижения — с 7,8% до 7,7%.