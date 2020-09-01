Пандемия COVID-19 показала, что Россия — государство с передовыми технологиями, а не просто «страна-бензоколонка», как ее часто пытаются представить. Об этом, как передает ТАСС, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос одной из школьниц о дистанционном образовании во время Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Что касается дистанционного обучения. Прежде всего хочу обратить внимание на то, что нам в целом по всей стране, и в школах в значительной степени, и в высших, средних учебных заведениях, удалось это сделать. Это говорит о том, что у нас в общем и целом страна оказалась готова к тому, чтобы немножко еще подтолкнуть этот процесс и быть готовой к тем вызовам, перед которыми мы оказались в результате внезапно возникшей пандемии», — сказал он.

«То есть технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только «страна-бензоколонка», как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», — подчеркнул президент.

Темпы развития технологий нарастают в мире, оказывая влияние на самые разные жизненные сферы, констатировал он.

«Вы растете, взрослеете, и все это происходит в стремительно меняющемся мире, где бурно развиваются технологии, оказывающие влияние на самые разные сферы нашей жизни, где новые научные достижения сегодня позволяют делать то, что еще вчера казалось абсолютной фантастикой. И важно, что темпы этих изменений огромны, они будут только возрастать», — сказал глава государства школьникам.

По его словам, мир, и сейчас непростой, становится все более сложным. Он добавил, что «никто сегодня со стопроцентной уверенностью не может сказать, какие предметы будут изучать в старших классах нынешние первоклассники, какие навыки и специальности будут наиболее востребованы в 2030-х годах».

«Мы все идем абсолютно неизведанной дорогой. Впрочем, так было, наверное, всегда, но темпы нынешних изменений нарастают, — подчеркнул Путин. — Но каким бы быстрым ни был темп изменений, есть вещи, которые останутся незыблемыми и будут прочной моральной основой, надежным ориентиром, который всегда поможет найти правильный путь в жизни».



«Это прежде всего наша история, уважение к истории страны, наша культура, давшая нам и всему человечеству плеяду блистательных имен, огромное количество шедевров, это наши традиции, наша общая память, неразрывно связывающая нас с предками», — пояснил президент.