Уральский Банк Реконструкции и Развития объявляет об улучшении условий по накопительному счету. «Теперь владельцу счета достаточно оплатить за месяц дебетовыми картами УБРиР свои покупки на общую сумму 10 тыс. рублей, чтобы гарантированно получить бонусную ставку в добавок к базовой», — говорится в релизе УБРиР.

Как уточняется, базовая ставка по накопительному счету в УБРиР составляет 4% на сумму до 1 млн рублей и 3,5% на остаток свыше 1 млн рублей.

«Таким образом, если объем покупок по дебетовым картам за месяц — от 10 тыс. рублей, то УБРиР добавляет 0,5 процентного пункта к базовой ставке по накопительному счету, если от 30 тыс. — то 1 п. п., если от 60 тыс. рублей — то 2 п. п. Расчет суммы выполняется по всем дебетовым картам УБРиР, имеющимся у клиента», — разъяснили в банке.

Дополнительную бонусную ставку в 0,5 п. п. автоматически получают зарплатные клиенты банка — те, у которых на счет в УБРиР зачисляется заработная плата и/или пенсия общей суммой от 10 тыс. рублей в месяц.



Максимальная ставка по накопительному счету составляет 6,5%.



В банке напоминают, что клиент может в любое время пополнять накопительный счет или снимать с него деньги, не теряя доход. Минимальная сумма для открытия счета — 10 рублей. Проценты выплачиваются каждый месяц и прибавляются к сумме, которая уже находится на счете. Расчет объема покупок по картам и суммы зачислений выполняется за полный календарный месяц, предшествующий месяцу начисления бонусной ставки по накопительному счету.

