Банк «Форштадт» с 1 сентября ввел новый сезонный вклад «Выбор осени».

Депозит открывается в сумме от 100 тыс. рублей на 370 дней. Процентная ставка по вкладу устанавливается в зависимости от суммы размещения средств: от 100 тыс. рублей — 4,25%, от 1 млн рублей — 4,45%. Выплата процентов осуществляется ежемесячно или в конце срока.

Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.



Сезонный депозит можно оформить до 30 ноября 2020 года.