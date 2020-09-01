Банк «Форштадт» с 1 сентября ввел новый сезонный вклад «Выбор осени».
Депозит открывается в сумме от 100 тыс. рублей на 370 дней. Процентная ставка по вкладу устанавливается в зависимости от суммы размещения средств: от 100 тыс. рублей — 4,25%, от 1 млн рублей — 4,45%. Выплата процентов осуществляется ежемесячно или в конце срока.
Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены.
При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.
Сезонный депозит можно оформить до 30 ноября 2020 года.