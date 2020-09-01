Банк «Кубань Кредит» предлагает вклад «Золотая осень». Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок — 91 и 181 день.

При открытии в отделении банка процентные ставки составляют 4,5% и 4,25%, а через интернет-банк — 4,7% и 4,4% годовых соответственно. Дополнительные взносы принимаются в течение 91 дня (включительно) с даты заключения договора.

Минимальный дополнительный взнос при пополнении вклада наличными денежными средствами через кассу — 1 тыс. рублей, при прочих способах пополнения — минимальный дополнительный взнос не устанавливается.

Расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — ежемесячно.