Российский бизнес на фоне пандемии коронавируса уже получил помощь в размере 294 млрд рублей в виде отсрочек и рассрочек по уплате налогов, а также списаний, в дальнейшем размер этой поддержки будет расти, сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы.

Малому и среднему бизнесу, который относится к пострадавшим от пандемии отраслям, а также социально-ориентированным НКО автоматически списаны налоги и страховые взносы за II квартал на 75 млрд рублей. «После окончательного подведения итогов по налогам, исчисляемым по итогам года — имущественным налогам, упрощенной системе налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу, НДФЛ, — эта сумма существенно вырастет», — рассказали в ФНС.

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Компании из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей также получили отсрочки по налогам на 28 млрд рублей. В основном это отрасли авиаперевозок, автомобильного транспорта, спорт и гостиничный бизнес. А для тех, кто не отнесен к пострадавшим отраслям, общая сумма рассрочек составила 26 млрд рублей. «Это больше, чем за три предыдущих года. Такая помощь связана с сезонной деятельностью некоторых компаний, а также для предотвращения банкротства», — пояснили в ведомстве.