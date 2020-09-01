Банк «Санкт-Петербург» предлагает специальный целевой кредит для оплаты обучения в российских вузах. Образовательный кредит выдается для получения первого высшего образования лицами в возрасте от 21 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Заемщиком может стать студент или его родитель при предоставлении договора об оказании платных образовательных услуг. Если договор оформлен только на ребенка, а кредит оформляет родитель, необходимо будет предоставить свидетельство о рождении или паспорт с отметкой о родстве», — говорится в релизе.

Сумма кредита не может быть больше стоимости образовательных услуг, указанных в договоре, и меньше минимальной суммы по программе, то есть 50 тыс. рублей. Процентная ставка по кредиту — от 9,5% годовых.

Срок кредитования — от шести месяцев до пяти лет.