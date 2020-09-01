Процедура истребования компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав будет упрощена. Соответствующий проект поправок в Трудовой кодекс подготовлен и вынесен на общественное обсуждение Минтрудом России, сообщается на сайте ведомства.

В Минтруде напомнили, как обстоят дела сейчас: если работник и работодатель не приходят к соглашению о восстановлении нарушенных прав и выплате компенсации морального вреда, работнику приходится обращаться в суд; когда факт нарушения признан судебным решением, а сами права восстановлены, работнику сложно получить компенсацию морального вреда, поскольку на законодательном уровне отсутствуют сроки обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда за эти нарушения.

Законопроект, подготовленный министерством, устанавливает сроки, в течение которых можно обратиться за судебным взысканием компенсации морального вреда в связи с нарушением трудовых прав. Работник сможет подавать иск либо одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав, либо в течение трехмесячного срока с момента вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично.



В Минтруде напоминают, что с требованием о восстановлении нарушенных прав работник в соответствии с Трудовым кодексом вправе обратиться в суд в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении — в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении, со дня выдачи трудовой книжки или со дня предоставления работнику в связи с его увольнением сведений о трудовой деятельности.