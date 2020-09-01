Министерства финансов России и Белоруссии начинают отработку на техническом уровне рефинансирования долга Белоруссии перед РФ, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы ведем переговоры на уровне министерств финансов, и наши руководители об этом тоже вели переговоры, поэтому сейчас будем отрабатывать уже на техническом уровне условия этого кредита и объемы», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, поступал ли уже от Белоруссии запрос на реструктуризацию долга.

«Будем работать с нашими белорусскими партнерами по кредиту», — добавил он.

В конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планируются переговоры с РФ о рефинансировании 1 млрд долларов долга.

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов ранее говорил, что всего в 2020 году страна должна выплатить около 3,6 млрд долларов по валютному госдолгу, из них 2 млрд уже выплачены. По данным Минфина республики, по состоянию на июль 2020 года внешний долг Белоруссии составил 18 млрд долларов.