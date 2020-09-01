Министерство юстиции России в ходе доработки проекта нового КоАП планирует сократить число составов административных правонарушений и применение административного ареста. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста по итогам рабочего совещания, проведенного министром юстиции Константином Чуйченко.

Минюст предлагает привлекать представителей малого бизнеса к административной ответственности по новому КоАП как индивидуальных предпринимателей, а не как юридических лиц. Таким образом, малому бизнесу будут грозить меньшие санкции за административные правонарушения. Чуйченко сообщил, что «предложено приравнять организации — субъекты малого предпринимательства к индивидуальным предпринимателям в части возложения на них административной ответственности».

«Организациям, относящимся к малым предприятиям, за совершение административных правонарушений предполагается назначать административный штраф в том же размере, что и индивидуальным предпринимателям, который существенно меньше, чем штраф для обычных юридических лиц. Эта мера позволит снизить нагрузку и поддержать малое предпринимательство», — подчеркнул министр.