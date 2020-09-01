«Тинькофф Мобайл» добавил платформу для создания и просмотра видео TikTok в пакет безлимитных видеосервисов. Теперь для абонентов оператора, подключивших пакет «Видео», трафик TikTok будет бесплатным, при этом его стоимость не изменится, сообщает пресс-служба оператора.



«Пакетное предложение «Видео» дает абонентам «Тинькофф Мобайла» возможность безлимитно просматривать YouTube, Twitch, Rutube, Google Play Фильмы, iTunes Видео и Vimeo: интернет-трафик за просмотр видеоклипов и фильмов не тарифицируется. Стоимость доступа к пакету «Видео» — 159 рублей в месяц для абонентов во всех регионах присутствия «Тинькофф Мобайла». Для абонентов, которые пользуются пакетом интернет-трафика максимального объема (не считая безлимит), стоимость пакета «Видео» составляет всего 1 рубль», — говорится в релизе.

Помимо видео в «Тинькофф Мобайле» можно выбрать пакетные предложения для безлимитного доступа к другим тематическим платформам, например, сервисам удаленной работы, социальным сетям и музыкальным стриминговым сервисам. Абоненты оператора могут экономить на трафике сервисов, которыми регулярно пользуются.

Подключить пакетное предложение в мобильном приложении «Тинькофф Мобайла», а также выбрать пакет в конструкторе тарифов можно на сайте при заказе сим-карты. При подключении к сети «Тинькофф Мобайла» абоненты в течение недели могут пользоваться голосовой связью, интернет-трафиком и безлимитными сервисами бесплатно в рамках акции «Попробуй бесплатно».