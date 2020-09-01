Руководство американской компании Tesla планирует продать акции на сумму около 5 млрд долларов, сообщает агентство Bloomberg .

Согласно его информации, речь идет о ценных бумагах, которые стали доступны в результате процедуры дробления акций по принципу 5:1, завершившейся 31 августа. Компания достигла соглашения о вторичном размещении акций на бирже с несколькими банками. В общей сложности Tesla постепенно разместит на бирже ценные бумаги на сумму около 5 млрд долларов при текущей стоимости одной акции около 480 долларов и рыночной капитализации компании в районе 455 млрд.

По подсчетам специалистов Bloomberg, за минувшие десять лет Tesla заработала более 14 млрд долларов за счет вторичного размещения акций. Последний раз она продала ценные бумаги на сумму около 2 млрд долларов в феврале текущего года. На тот момент они стоили более 700 долларов, а к концу августа их стоимость впервые превысила 2 тыс.

Компания Tesla была основана в 2003 году предпринимателем Илоном Маском. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.