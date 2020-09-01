Банк непрофильных активов «Траст» выставил на торги деловой комплекс премиум-класса Dominion Tower в Москве. Об этом сообщили в «Трасте», напомнив, что здание было спроектировано всемирно известным архитектором Захой Хадид.

«Необычная геометрия здания выделяет бизнес-центр среди других офисных зданий. Использование белого цвета в качестве основного и организация свободных открытых пространств, заполненных светом, дают ощущение безграничности и невесомости. Все здание выполнено в авангардном стиле. Фасад облицован белыми композитно-алюминиевыми панелями, которые меняют оттенок в зависимости от угла зрения и степени освещенности», — говорится на странице продаваемого объекта на сайте «Траста».

Бизнес-центр расположен по адресу: ул. Шарикоподшипниковская, д. 5. Общая площадь объекта — 21 тыс. кв. м. Комплекс выставлен на площадке «Росэлторг». Заявки на участие в торгах принимаются до 30 сентября 2020 года.

«Офисный центр удобен своей транспортной доступностью, поскольку поблизости от него пролегают такие магистрали, как Садовое и Третье транспортное кольцо, набережная Москвы-реки и Волгоградский проспект. Район, где находится Dominion Tower, расположен не более чем в километре от метро «Дубровка» и имеет всю необходимую инфраструктуру. Десятиэтажный деловой комплекс включает два этажа собственной подземной парковки», — отмечается в релизе.

В «Витрине имущества» на сайте «Траста» указана цена объекта с НДС — 2 млрд 534,4 млн рублей. В материале «Википедии» говорится, что в июне 2020 года здание выставлялось в открытую продажу на сайте «Авито» за 3,2 млрд рублей. В свое время сообщалось, что объект недвижимости принадлежит структуре группы «Сафмар» семьи Гуцериевых. Напомним, что в структуру группы входил Бинбанк, чьи непрофильные активы получил «Траст». По данным РБК , здание могло перейти группе «Сафмар» от прежнего собственника — «ДоминионМ» — в счет погашения кредита перед МДМ Банком, который в ноябре 2016 года завершил слияние с Бинбанком.



Банк непрофильных активов был создан в июле 2018 года на базе банка «Траст» путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Его деятельность сейчас, как указано в справке о БНА, направлена на оздоровление активов, повышение их рыночной стоимости и реализацию по максимальной цене для компенсации государству затрат на проведение санаций крупнейших банков.

