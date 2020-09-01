Инвестиционный форум Future Investment Initiative (FII), который должен был состояться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 28—29 октября, перенесен на январь 2021 года из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении организаторов.



«После тщательного рассмотрения перспектив глобальных поездок и в контексте усилий по преодолению последствий COVID-19 мы приняли решение перенести четвертый съезд Future Investment Initiative на 26—28 января 2021 года», — сообщается в заявлении.

Инвестиционный форум Future Investment Initiative (FII), прозванный его организаторами «Давосом в пустыне», проходит в столице Саудовской Аравии с 2017 года.