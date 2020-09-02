Россияне стали активнее менять операторов, сохраняя при этом свои номера, из-за тарифной политики сотовых компаний, пишут «Известия» . Это следует из данных подведомственного Россвязи Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС). Так, в прошлом месяце была перенесена треть номеров (327,4 тыс.) от общего количества поданных заявок (около 1 млн). По подсчетам издания, в августе количество перенесенных номеров оказалось максимальным с начала года. Если в каждый из месяцев первого полугодия число переходов не достигало 300 тыс., то в июле впервые превысило эту отметку, а в августе оказалось больше на 10%, чем в январе, и на 13% — чем в феврале.

В сравнении с июлем в августе абоненты активизировались в части переходов от одного оператора к другому с сохранением номера, подтверждает руководитель департамента маркетинга и PR Danycom Елена Плеханова. Так, доля желающих перейти к Danycom за месяц увеличилась с 2,5% до 3,5% от общего количества заявок. «ВТБ Мобайл» также отмечает рост притока абонентов со своим номером от других операторов почти в два раза за последние два месяца, отметил его генеральный директор Максим Шарков. Он связывает это с возросшим спросом со стороны клиентов на услуги и бонусы на связь «ВТБ Мобайла». К Tele2 также приходит больше абонентов, чем уходит, утверждает представитель компании. В «МегаФоне» связывают рост количества заявок на перенос номера с отменой режима самоизоляции и притоком посетителей в салоны связи.

Операторы отказываются от безлимитных тарифов Это связано с падением выручки компаний и ростом трафика.

Плеханова связывает активность абонентов с популярностью freemium-тарифов, обладателям которых предоставляется базовый пакет голосовых вызовов, интернет-трафика и СМС, но абонентская плата при этом отсутствует. Такая опция позволяет сэкономить, если мобильной связью абонент пользуется не так часто. Также на рост переходов влияют общеэкономические процессы, когда россиянам приходится оптимизировать свои постоянные ежемесячные траты, расходы за мобильную связь. На настроениях абонентов могло отразиться и недавнее повышение цен и ограничения на безлимитные тарифы некоторых федеральных операторов, допустила Плеханова.

По мнению экспертов, многие компании в попытке удержать клиента зачастую предлагают более выгодные варианты обслуживания, поэтому информированные абоненты, спекулируя переходом к другому оператору с более комфортными ценами, получают скидки на действующие тарифы у своей компании. Именно точечная работа с клиентом не дает удовлетворить 100% заявок на переходы. Также активность абонентов летом была связана с наступившими отпусками и ценовыми корректировками тарифов — абоненты таким образом пытались минимизировать свои затраты, считают эксперты.