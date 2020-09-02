В Совете Федерации предложили причислить госкомпании и госкорпорации к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) наравне с госорганами и банками, пишет «Коммерсант» . Это следует из проекта поправок к закону «О безопасности КИИ» члена Совета Федерации Константина Долгова, направленного в правительство 24 августа. В случае принятия проекта правительству предлагается установить для таких компаний и корпораций порядок перехода на отечественный софт и IT-оборудование, степень их необходимой локализации, а также случаи полных запретов на использование иностранных решений.

Регулирование КИИ, к которой относятся госорганы, банки, объекты транспорта, связи, здравоохранения, жестче. Перейти в них на преимущественное использование отечественного софта 3 июля 2019 года поручил президент России Владимир Путин, а Федеральная служба по техническому и экспортному контролю предлагает полностью отказаться от иностранных IТ-решений в КИИ.

Опрошенные госкомпании и корпорации пока не готовы оценить риски нового проекта, по крайней мере не видя конкретных требований к импортозамещению, которые должно будет разработать правительство. Импортозамещение ПО в госкомпаниях и так уже идет полным ходом, это в том числе затрагивает объекты КИИ, уверены в «Ростелекоме». В «Ростехе» также заявляют, что уже несколько лет переходят на российское ПО и ведут собственные разработки. Банки, которые обязали перейти на отечественный софт с 2021-го и отечественное оборудование — с 2022 года, выступают резко против такого импортозамещения. Они уже обращались в правительство с просьбой отсрочить переход, предупреждая о грозящих в связи с этим перебоях функционирования.

Счетная палата раскритиковала власти за незнание числа госкомпаний Сведения о деятельности госкомпаний фрагментарны и почти не подвергаются анализу, за исключением узкого круга крупнейших компаний.

По словам экспертов, у госкомпаний и госкорпораций тоже возможны проблемы. Поправки к закону «О безопасности КИИ» можно считать оправданными, но они могут повлечь сложности в организационно-процессной плоскости. На рынке российского ПО зачастую отсутствуют продукты, которые полностью покрывали бы функциональность зарубежных программ. Также крупные компании используют дорогостоящие программные решения, которые требуют инвестиций не только на их покупку, но и на интеграцию, обучение персонала и подстройку бизнес-процессов, отмечают эксперты. По их мнению, могут возникнуть сложности с интеграцией, например, у тех компаний, где иностранное ПО интегрировано в схему международного взаимодействия или имеет специфические функции.