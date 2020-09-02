Более 34,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается в среду на сайте Кабмина.

Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3 млн человек.

Ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет введены указом президента РФ с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.



Оформить выплату можно через электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в многофункциональный центр или через органы соцзащиты.