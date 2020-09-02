Арбитражный суд Самарской области частично удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов о привлечении бывших контролирующих лиц банка «Волга-Кредит» к ответственности в виде возмещения убытков. Об этом сообщается в среду на сайте АСВ.

«Волга-Кредит» лишился лицензии 30 декабря 2014 года и был признан банкротом в феврале 2015-го, АСВ выступает конкурсным управляющим.

Иск агентства на сумму порядка 5,333 млрд рублей был подан 28 декабря 2017 года. Ответчиками по нему выступают восемь человек: бывшее правление банка в полном составе (его экс-глава Татьяна Ерилкина, Валерий Жихарев, Илья Гуткович, Светлана Игнатьева, Альфия Салахова, Алексей Юрченко, Александра Юдакова), а также Марина Ткачева.

В сообщении об иске приводилась аргументация конкурсного управляющего: в ходе проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что до отзыва у него лицензии бывшие топ-менеджеры приняли решения о «предоставлении технических кредитов физическим и юридическим лицам, не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам в отсутствие ликвидного обеспечения». Кроме того, руководителем банка были приняты решения о расторжении договора залога ликвидного обеспечения, а также о необоснованном отчуждении принадлежавших банку векселей кредитных организаций без оплаты.

Самарский арбитраж определением от 27 августа 2020 года частично удовлетворил заявление АСВ, постановив взыскать убытки с ответчиков в следующем размере:

солидарно с Ерилкиной, Жихарева, Юрченко, Ткачевой — порядка 1,95 млрд рублей;

солидарно с Ерилкиной, Жихарева, Юрченко — около 2,089 млрд;

солидарно с Ерилкиной, Юрченко, Ткачевой — 260 млн;

солидарно с Ерилкиной, Жихарева, Ткачевой — 60 млн;

солидарно с Ерилкиной и Жихарева — более 292 млн и отдельно еще 100 млн рублей;

отдельно с Жихарева — 160 млн;

отдельно с Ерилкиной — свыше 422 млн рублей.

В остальной части в удовлетворении заявления отказано.



Напомним, что Татьяна Ерилкина, которая была осуждена и затем оправдана по одному уголовному делу, в ноябре 2016-го стала фигуранткой другого. В обоих случаях речь шла о хищении векселей. По новому делу ее подозревают в мошенничестве с векселями на 272 млн рублей.