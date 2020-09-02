Страховая компания «Капитал Life» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») за июнь, июль и август 2020 года осуществила выплаты 50 тыс. клиентов в 74 регионах России по различным программам страхования жизни и здоровья на общую сумму более 10 млрд рублей.

Крупнейшая выплата «Капитал Life» по договорам накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) за три летних месяца 2020 года превысила 62 млн рублей и была осуществлена клиенту в Санкт-Петербурге. Максимальная рисковая выплата за этот период составила 6,1 млн рублей и была перечислена клиенту в Москве в связи с установлением инвалидности.

«Уверен, что страховые выплаты оказывают важную финансовую поддержку нашим клиентам в этот сложный период. Поэтому, вне зависимости от внешних обстоятельств, связанных с коронакризисом, основной задачей страховщиков жизни остается бесперебойное и оперативное выполнение взятых на себя обязательств и в конечном итоге — помощь и забота о благополучии клиентов, — отмечает генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич. — С начала 2020 года мы наблюдаем рост спроса на дистанционное обслуживание: посещаемость нашего сайта выросла в два раза, а в пиковые летние месяцы — до трех раз. Благодаря эффективной работе онлайн-сервиса по урегулированию мы максимально оперативно осуществляем страховые выплаты во всех регионах страны».

Для оперативного оформления страховой выплаты в «Капитал Life» действует онлайн-сервис по урегулированию убытков : подать заявление и переслать все документы, а также получить выплату по ряду программ можно не выходя из дома — обратившись через сайт. Оплатить взнос по договору также можно онлайн — в кабинете клиента , в мобильном приложении или на сайте .

Все онлайн-сервисы «Капитал Life» представлены в специальном разделе «Дистанционные сервисы» на сайте компании Kaplife.ru .

По итогам первого полугодия 2020 года «Капитал Life» осуществила выплаты 73 тыс. клиентов на общую сумму более 19 млрд рублей — по данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), это крупнейший показатель среди страховщиков жизни.

