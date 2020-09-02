Неизрасходованных остатков бюджета к концу года быть не должно, за это персонально отвечают руководители министерств и ведомств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В прошлом году остался большой объем неиспользованных бюджетных ассигнований. Обращаю внимание, что такая ситуация недопустима. Министерствам и ведомствам необходимо принять все меры, чтобы к концу этого года были оплачены все государственные контракты, в полном объеме были выделены субсидии предприятиям и организациям, а межбюджетные трансферты перечислены регионам. Руководители министерств и ведомств будут нести персональную ответственность, если остатки снова будут расти», — сказал Мишустин на заседании правительства, посвященном вопросу исполнения бюджета за первое полугодие 2020 года.

Мишустин также сообщил, что российские власти обеспечили сбалансированное выполнение федерального бюджета в период пандемии коронавирусной инфекции. «Благодаря оперативно принятым мерам правительству удалось обеспечить его сбалансированность в период распространения новой коронавирусной инфекции. Все социальные обязательства были выполнены в полном объеме. Экономика и люди получили существенную дополнительную помощь», — сказал Мишустин.

Объекты культуры и туризма не освоили 17,2 млрд рублей в 2019 году По мнению экспертов, главный упор должен быть сделан на эффективность, а не на номинальность исполнения бюджета.

По его словам, по итогам первого полугодия укрепилась финансовая дисциплина. «Кассовое исполнение расходов к уточненной бюджетной росписи превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Позитивные тенденции наблюдаются по межбюджетным трансфертам, закупкам по госконтрактам и реализации ряда национальных проектов», — сказал Мишустин. Он отметил, что это стало возможно благодаря усилиям правительства и всех участников бюджетного процесса. По словам главы правительства, было обеспечено более равномерное расходование средств, усовершенствовано профильное законодательство, сокращены сроки заключения контрактов и доведение денег до конечных получателей.

Также, как отметил Мишустин, законодательно была установлена возможность перераспределения неэффективных расходов.