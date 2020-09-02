Банк ДОМ.РФ запустил новый продукт для малого бизнеса — экспресс-кредит по ставке от 7%. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что средства предоставляются малым компаниям на любые цели, связанные с ведением бизнеса.

Кредит можно получить в размере до 5 млн рублей на срок до четырех лет. Продукт оформляется без выездных осмотров и с минимальным пакетом документов. Залогового обеспечения не требуется. Решение о предоставлении кредита принимается по ускоренной технологии.



В банке добавляют, что при открытии счета в нем «предусмотрены бонусы для развития бизнеса: бесплатное создание сайта, до 53 тыс. рублей для продвижения на площадках Mail.ru и Google, месяц бухгалтерского обслуживания, подключение федерального и городского телефонного номера».