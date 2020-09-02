Зависимость России от нефтегазовых доходов никого не устраивает, но она поэтапно сокращается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова главы государства Владимира Путина. Ранее президент заявил, что ответ России на вызовы пандемии доказал, что РФ — не «страна-бензоколонка».

В ходе общения с журналистами Пескова спросили, устраивает ли Кремль то, что, по оценке Минфина, в 2019 году доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ составила порядка 40%. «Эта цифра, безусловно, не может устраивать, и она никого не устраивает. Но эта цифра имеет тенденцию к поэтапному, хоть медленному, сокращению. И за последние десять — пятнадцать лет это сокращение видно невооруженным глазом», — сказал Песков.

Он напомнил, что президент РФ отмечал параллельный рост высокотехнологического сектора. «И на фоне пандемии, которая привела к новым вызовам, которые встали перед нами, как раз наша наука, медицина показала блестящий результат в мировом масштабе», — сказал Песков.