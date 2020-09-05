Банк «СИАБ» запустил акцию «Открытие бизнеса с нуля»: теперь предприниматели могут зарегистрировать бизнес и открыть счет в банке бесплатно, говорится в релизе финучреждения.

«Благодаря пакетному предложению «Открытие бизнеса с нуля» клиенты могут бесплатно зарегистрировать основные формы собственности (ООО или ИП) и бесплатно открыть расчетный счет по любому тарифу банка «СИАБ». А также воспользоваться услугой ведения бухгалтерии по привлекательным тарифам... Все для старта в одном предложении и по одной заявке», — сказано в сообщении.

Воспользоваться акционным предложением могут новые клиенты — юридические лица и индивидуальные предприниматели до 30 сентября 2020 года.

Партнер проекта — консалтинговая компания «Смарт Консалтинг».

