Банк России установил официальные курсы валют на 3 сентября.

Курс доллара вырос на 27,39 копейки, составив 73,8588 рубля (73,5849 рубля на 2 сентября). Курс евро снижен на 41,78 копейки до 87,7369 рубля (88,1547 рубля на 2 сентября).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:56 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 74 рубля (плюс 42 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 87,81 рубля (плюс 15 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,64—74,17 рубля за доллар и 87,62—87,98 рубля за евро.