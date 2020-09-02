Доля компаний, практикующих удаленную занятость в связи с эпидемией COVID-19, за три месяца уменьшилась примерно вдвое: с 59% в мае до 28%. Такие данные представил портал SuperJob , опросивший в конце августа представителей 700 компаний из всех округов страны.

В настоящий момент из дома чаще всего работают программисты — в 22% компаний, где действует дистанционная занятость. Судя по комментариям, некоторые работодатели даже сумели извлечь выгоду из сложившейся ситуации, указывают организаторы опроса. «Так удобнее привлекать больше специалистов для работы над проектами. Больше, чем может вместить офис. Мы IT-компания», — пояснил один из респондентов.

Бухгалтеры работают дистанционно у 19% работодателей, HR-менеджеры и кадровики — в 17% компаний. Отдел продаж трудится на «удаленке» в 16% организаций, служба маркетинга — в 11%, кол-центр — также в каждый девятой компании. Снабженцы работают дистанционно в 7% компаний, проектировщики — в 6%, юристы — в 4%. Весь офисный персонал на «удаленке» у 5% работодателей.



В ходе опроса работодатели также нередко рассказывали, что вывели часть компании на дистанционную занятость, ориентируясь не на принадлежность специалистов к той или иной сфере деятельности, а на возраст (на дому остались специалисты старше 65 лет) или удаленность работы от дома (на работу приходят те, кто добирается к месту службы пешком или на личном автомобиле, а те, кто ранее приезжал на общественном транспорте, оставлены на «удаленке»).