Россия заняла в 2020 году 47-е место в мировом рейтинге по уровню инновационного развития. Очередной доклад «Глобальный инновационный индекс» представлен 2 сентября; позиции России проанализировал Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ «ВШЭ».

Глобальный инновационный индекс рассчитывает с 2007 года консорциум Корнельского университета (США), Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной организации интеллектуальной собственности. ГИИ-2020 сформирован на основе 80 показателей, объединенных в семь направлений анализа, по 131 стране. Итоговый показатель рассчитывается как среднее от двух субиндексов — по ресурсам инноваций (институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, уровень развития рынка и бизнеса) и результатам инноваций (развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной деятельности). Коэффициент эффективности инноваций определяется как отношение двух субиндексов.

Возглавила рейтинг, как и в прошлом году, Швейцария. Вместе с ней в первую десятку вошли Швеция, США, Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия, Сингапур, Германия и Республика Корея. Эксперты отмечают устойчивое укрепление позиций отдельных стран Азии. Так, Южная Корея в 2020 году впервые вошла в топ-10, а Индия, Китай, Филиппины и Вьетнам на протяжении последних лет стабильно демонстрировали наиболее быстрое продвижение в рейтинге.

Оказавшаяся на 47-м месте Россия опустилась на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Позиция страны по субиндексу «ресурсы инноваций» по традиции оказалась выше, чем по субиндексу «результаты инноваций» (42-е место против 58-го). При этом если в первом случае наблюдается незначительное ухудшение ситуации (минус одна строка) по сравнению с прошлым годом, то во втором — симметричная коррекция позиций (плюс одна строка). «С учетом увеличения количества стран в рейтинге можно заключить, что положение нашей страны фактически не изменилось», — указывают аналитики (в 2019-м в рейтинге было 129 стран).

Согласно последним данным по индексу, к сильным сторонам российской инновационной системы относятся:

человеческий капитал и наука (высшее образование, включая численность выпускников естественнонаучных и инженерных специальностей, охват высшим образованием и позиции университетов в профильном рейтинге, соотношение численности учеников и учителей в среднем образовании);

в сфере развития рынка — торговый блок, конкуренция и масштабы рынка, но в первую очередь масштабы внутреннего рынка;

в сфере развития бизнеса — численность занятых в наукоемких отраслях, численность занятых женщин с научными степенями, платежи, связанные с интеллектуальной собственностью;

в сфере развития технологий и экономики знаний — число патентов на изобретение и полезную модель. Путин: пандемия показала, что РФ — государство с технологиями, а не «страна-бензоколонка» При этом президент констатировал, что темпы развития технологий в современном мире нарастают.

Негативное влияние на эффективность инновационной деятельности в России оказывают следующие факторы:

институты (качество регулирования, ситуация с верховенством права);

инфраструктура (блок «экологическая устойчивость», в первую очередь энергоэффективность и сертификация ИСО 14001);

в сфере развития рынка — отставание по всему направлению «инвестиции», в том числе по доступности микрофинансирования;

в сфере развития бизнеса — число компаний с образовательными программами, развитие кластеров;

в сфере развития технологий и экономики знаний — число полученных сертификатов качества ИСО 9001;

результаты креативной деятельности (художественные фильмы, печатные и другие СМИ).

«Россия уступает многим странам по показателям инновационного развития. В 2013—2016 годах России удалось значительно улучшить свои позиции в рейтинге, переместившись с 62-го на 43-е место. Данный период фактически совпал с временем реализации активной государственной инновационной политики. В последние же годы наблюдается тренд на стагнацию инновационной деятельности, что находит отражение в отсутствии сколь-либо значимых изменений показателей нашей страны в ГИИ-2020», — отмечает первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ, член международного консультативного совета Глобального инновационного индекса Леонид Гохберг.

Он указывает, что, по оценкам составителей рейтинга, результативность инноваций в России ниже ожидаемого уровня при текущих значениях показателей ВВП на душу населения и инвестиций в науку, технологии и инновации. Отставание от стран-лидеров традиционно определяет низкая эффективность институтов, формирующих условия для предпринимательской и творческой деятельности.



«В условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и ожидаемого сокращения источников финансирования дальнейшая государственная поддержка исследований и разработок, инновационной деятельности (особенно в секторе малых предприятий и стартапов) должна стать приоритетом для ведущих стран», — заключает эксперт.