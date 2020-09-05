Теперь клиенты Сбербанка могут продлить действующий договор аренды индивидуального сейфа удаленно с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», говорится в релизе финучреждения.

Раньше для этого арендатору требовалось приехать в офис лично или сделать доверенность.

Для этого необходимо ввести в «умном» поиске слово «Cейфы», открыть вкладку с информацией об арендованных сейфах, выбрать сейф, срок аренды которого нужно продлить. В открывшемся окне надо нажать на кнопку «Продлить аренду», если договор еще не продлен.

«В новом окне появится «калькулятор», где можно выбрать срок продления и узнать стоимость. Согласившись с выбранными параметрами, можно ознакомиться с дополнительным соглашением. В конце на экране появится подтверждение, что аренда продлена», — отмечается в релизе.