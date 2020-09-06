Банк «Санкт-Петербург» внедрил ряд новых функций в «БСПБ Бизнес» — мобильное приложение для юридических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь при подтверждении платежей по СМС клиент может выбрать номер мобильного телефона, на который хочет получить код подтверждения.



Также в мобильном приложении стал доступен сервис «Проверка контрагента». Сервис предоставляет клиенту возможность получить информацию о надежности контрагента, просто введя его ИНН. Можно сформировать краткий отчет по контрагенту и при необходимости осуществить отправку сформированного отчета. Сервис доступен в разделе «Еще».

В мобильном приложении «БСПБ Бизнес» теперь можно отправлять печатную форму платежного поручения с отметкой банка об исполнении. Пользователь в разделе «История» мобильного приложения может по выбранному исполненному рублевому платежному поручению из списка сформировать печатную форму документа в формате PDF и отправить ее контрагенту при помощи стандартных средств приложения.

Появилась возможность редактирования платежей, ожидающих подписи и управления своими «черновиками» платежей, что существенно упрощает создание новых платежей и ускоряет процесс проведения трансакций.

Кроме того, увеличены лимиты платежей, которые можно подписать с помощью СМС, до 1 млн рублей в день, и увеличен период отправки внутрибанковских платежей до 23:00 (в том числе в выходные дни).

Банк в скором времени также планирует внедрить в приложение еще ряд полезных функций, таких как переключение между своими организациями, где пользователь является распорядителем, и отображение, заказ и управление текущими корпоративными картами.