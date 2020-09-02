Спрос на нефть на текущий момент восстановился на 90%, на докризисный уровень он может выйти в первом или втором полугодии 2021 года, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на совещании с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой и главами нефтяных компаний.

«Мы видим, что сейчас, с мая по август, восстанавливается спрос [на нефть] — как мировой, так и на внутреннем рынке. Но тем не менее он пока не достиг докризисных показателей. Спрос восстановился до уровня 90% от того, что был до кризиса. По некоторым оценкам, спрос восстановится в 2021 году, есть разные оценки — либо в первом полугодии, либо во втором, многое зависит от того, как сегодня будет восстанавливаться мировая экономика, будут сниматься ограничительные меры», — сказал Новак.

Новак назвал комфортную для России цену на нефть до 2035 года Минэнерго России оптимистично оценивает шансы на восстановление спроса на нефть в мире, но не исключает влияния новых очагов распространения коронавирусной инфекции.

По его словам, зарегистрированная Россией вакцина от коронавируса может положительно повлиять на динамику восстановления спроса на нефть и предотвратить вторую волну распространения COVID-2019. «Мы надеемся, что это повлияет на то, что в мире не будет второй волны, будет более быстрое восстановление спроса. На это мы будем реагировать, в рамках ОПЕК+ держим руку на пульсе», — подчеркнул министр.