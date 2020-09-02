Банк «Агропромкредит» предоставил своим клиентам возможность мгновенных переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России. Проект реализован с использованием комплекса решений группы компаний «Центр Финансовых Технологий», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Отправка платежей осуществляется пользователями в интернет-банке и мобильном приложении на платформе Faktura.ru. Для информационного обмена с СБП используется облачная платформа «Золотой короны». Обработка платежей, их «приземление» и управление ликвидностью выполняются в системе «ЦФТ-Ритейл банк» (на базе Oracle)», — говорится в релизе.