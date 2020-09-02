Подключение Apple Pay к карте Банка ДОМ.РФ стало возможно в мобильном приложении кредитной организации, сообщает пресс-служба финучреждения.



«Для подключения сервиса в приложении необходимо в параметрах выбранной карты нажать на значок электронного кошелька и подтвердить подключение банковской карты к устройствам на iOS, с помощью которых клиент планирует совершать бесконтактные покупки. Таким образом, теперь не нужно переходить в приложение Wallet, вводить полные реквизиты карты и подтверждать регистрацию паролем из СМС-сообщения», — говорится в релизе.

Совершать операции через Apple Pay с помощью гаджетов на iOS можно в онлайн- и офлайн-магазинах, принимающих бесконтактные платежи, в мобильных приложениях, в App Store, а также в банкоматах и платежных терминалах, поддерживающих такую возможность.

Платежи защищены и безопасны, при их обработке используется индивидуальный номер устройства и уникальный код трансакции. Оплата подтверждается при помощи Touch ID, Face ID или кода — без сохранения реквизитов карты на сайте, где осуществляется покупка, или передачи данных карты при совершении операции на платежном устройстве торгово-сервисного предприятия.