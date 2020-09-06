Компания «МТС» объявила об интеграции «МТС Кассы» и бухгалтерского облачного сервиса «Моё дело», сообщает пресс-служба оператора. У предпринимателей появилась альтернатива бухгалтеру в штате, возможность автоматизировать складской учет, приемку маркированных товаров, работу с ЕГАИС, а также гибкие настройки программы лояльности.



«Интеграция «МТС Кассы» и сервиса «Моё дело» обеспечивает обмен информацией между системой онлайн-кассы и интернет-бухгалтерией. Все данные о поступлениях, продажах и выручке выгружаются из товароучетной системы «МТС Касса» в сервис «Моё дело». Это позволяет свести необходимость «ручных операций» к минимуму — товары, документы прихода, данные о кассовых сменах выгружаются в «Моё дело» и формируют бухгалтерскую отчетность», — говорится в релизе.

Для работы с сервисом не требуется специальных знаний, достаточно вовремя заводить первичную документацию в облачную бухгалтерию. На данный момент интеграция доступна всем пользователям «МТС Кассы» в рамках тарифа «Профи» и услуги «Касса напрокат».

«Многие начинающие бизнесмены не обладают специальными знаниями и не имеют возможности нанять бухгалтера в штат. Интеграция «МТС Кассы» и интернет-бухгалтерии «Моё дело» поможет экономить деньги и время при работе с отчетностью. Сервис адаптирован под обычных пользователей и является альтернативой услугам бухгалтера. Интеграция закрывает основные потребности малого бизнеса: кассовое обслуживание, товарный учет, интеграция с интернет-магазином — и все это в одном окне», — комментирует менеджер продукта «МТС Касса» Константин Солдатов.