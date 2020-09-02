Управление финансового надзора Дании (FSA) инициировало расследование в отношении Danske Bank A/S на предмет мер, принятых крупнейшим коммерческим банком страны после обнаружения им в своей компьютерной системе ошибки, из-за которой как минимум с 15 тыс. человек была взыскана завышенная сумма по кредиту, сообщает Bloomberg.

Регулятор ожидает до 10 сентября прояснения целого ряда вопросов, касающихся этой ситуации, в том числе и того, когда именно в финансовой организации обнаружили некорректные показатели.

В самом Danske Bank настаивают, что об ошибке стало известно только в прошлом году — именно тогда соответствующая информация была доведена до FSA, а также было запущено внутреннее расследование для устранения ущерба и выплаты компенсации. Указывается, что проблема могла затронуть более 100 тыс. клиентских счетов.

По информации агентства, к расследованию может присоединиться специальная группа по борьбе с экономическими преступлениями, известная как SOIK. В настоящее время между ведомствами ведется обсуждение возможного сотрудничества.

Правительство Дании назвало недопустимым случившееся в банке и заявило, что планирует обратиться к парламенту с просьбой создать специальную комиссию для изучения ситуации.

Как отмечает Bloomberg, в февральском отчете Danske Bank указывается, что компания создала резерв в размере 400 млн крон (64 млн долларов) на покрытие потенциальных убытков, связанных с «проблемой качества данных, которая затрагивает ограниченную часть нашей деятельности».