Россияне во II квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стали почти в два раза чаще пользоваться виртуальными банковскими картами. Средняя сумма трансакции за этот период выросла почти в полтора раза, говорится в исследовании QIWI.



Проанализировав безналичные и бесконтактные платежи в своей системе, QIWI подсчитала, что во II квартале 2020 года в среднем россиянин совершал 19 операций с использованием виртуальной карты (против 11 годом ранее), средняя сумма трансакции увеличилась на 44% год к году (до 10,5 тыс. рублей) и на 12% — по сравнению с I кварталом. Активнее всего виртуальными картами пользуются в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге.

Несмотря на пандемию, у россиян возрос спрос на зрелищные мероприятия, отмечают в QIWI. Так как большинство из них были под запретом, россияне покупали билеты на форумы и конференции, которые перешли в онлайн-формат, а также на летние экскурсии и перенесенные на конец года спортивные матчи и концерты.

В целом оборот бесконтактных платежей в этом сегменте вырос на 32% во II квартале в сравнении с I кварталом и в восемь раз превысил оборот аналогичного периода прошлого года. Наибольший спрос — почти в полтора раза — был зафиксирован в мае в сравнении с апрелем, когда регионы начали смягчать ограничения и россияне начали готовиться к летнему отдыху.

Продолжился рост спроса и на образовательные онлайн-услуги. Так, в апреле — июне оборот увеличился на 12% к I кварталу и в четыре раза — в годовом выражении. Средний чек при этом оставался на одном уровне все полугодие: 8 388 рублей по итогам I квартала и 8 524 рубля — во II квартале.