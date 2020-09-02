Житель Франции, угадавший правильные номера в лотерее Euro Millions, стал обладателем выигрыша в размере 157 млн евро.

«Он оказался единственным... угадавшим пять правильных номеров и две правильных «звездочки», — сообщает газета Parisien. Розыгрыш приза состоялся вечером во вторник.

По информации издания, этот выигрыш стал третьим по величине на территории Франции за всю историю существования этого вида игры — с 2004 года. Рекордный выигрыш составил 170 млн евро, его в 2012 году получил житель департамента Приморские Альпы.

Имя счастливчика, как и его пол, пока неизвестны. У выигравшего есть 60 дней для того, чтобы заявить о себе и превратить счастливый билет в круглую сумму денег.