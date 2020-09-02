ВТБ продлевает действие текущих ставок от 7,5% по кредитам наличными и рефинансированию до 30 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сумма кредита наличными на любые цели в ВТБ составляет от 50 тыс. до 5 млн рублей, срок — до семи лет. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели.

Как отмечают в банке, нецелевые кредиты остаются самыми востребованными розничными продуктами у населения. За семь месяцев 2020 года ВТБ выдал около 600 тыс. кредитов наличными на сумму более 379 млрд рублей. Оформить заявку клиенты могут на сайте, в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн», в контакт-центре или офисе ВТБ.