В Москве задержаны подозреваемые в незаконном выводе денежных средств за пределы России и незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области задержали четверых граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Полицейские установили, что теневые финансисты с начала 2016 года совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию с целью вывода денежных средств из легального денежного оборота РФ по фиктивным договорам. По предварительным данным, оборот денежных средств составил несколько миллиардов рублей. С каждой трансакции злоумышленники оставляли себе более 7%.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 193.1 и частью 2 статьи 172 УК РФ.

В ходе обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты денежные средства, 1,5 тыс. банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати и уставные документы более двух сотен компаний, а также журналы, черновые записи и иные документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

При задержании один из злоумышленников попытался избавиться от части улик. Находясь в своей квартире, он выбросил в окно документы, банковские карты, телефоны и ноутбуки.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых, а также на изобличение их соучастников.