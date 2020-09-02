В Новгородской области задержан бывший заместитель директора регионального филиала Россельхозбанка. Речь идет о получении взятки несколько лет назад, следует из сообщения на сайте Следственного комитета РФ.

Как уточняется в сообщении ведомства, экс-сотрудник банка, в отношении которого было возбуждено уголовное дело на основании результатов оперативно-разыскной деятельности регионального управления ФСБ, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 4 статьи 204 Уголовного кодекса РФ (в получении коммерческого подкупа).

По версии следствия, в 2014 и 2015 годах за содействие в заключении двух кредитных договоров на общую сумму 108 млн рублей обвиняемый, являясь в тот период заместителем руководителя новгородского филиала РСХБ, получил от представителя одной из коммерческих организаций 14 млн рублей.



«В настоящее время он задержан, в ближайшее время по ходатайству следователя регионального Следственного комитета судом будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в релизе СК.