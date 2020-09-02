Жители Москвы и Московской области вправе вернуть средства по договору коллективного страхования, к которому их мог подключить банк при оформлении кредита. Соответствующие изменения в законодательстве вступили в силу, сообщает пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.

«Раньше гражданин не мог расторгнуть договор коллективного страхования, который банк заключил со страховой компанией, поскольку не являлся одной из сторон договора. Теперь для таких страховок будет действовать «период охлаждения» — такой же, как для индивидуальных договоров страхования. В течение 14 календарных дней заемщик сможет отказаться от коллективной страховки, написав заявление об исключении его из числа застрахованных лиц. Кредитор будет обязан вернуть все уплаченные в счет подключения деньги в течение семи рабочих дней (при отсутствии страхового случая). Однако если заемщик откажется от договора страхования, банк может увеличить размер процентной ставки по кредиту (таким образом кредитор страхует свои риски)», — говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, принятые поправки к законодательству позволят заемщику, который досрочно погасит кредит, отказаться от договора страхования и получить обратно часть уплаченной им стоимости страховки. То есть вернуть можно будет часть страховки за период, когда необходимость в страховании уже отпала в связи с возвратом кредита. Страховая компания (или ее агент) должна будет вернуть деньги потребителю в течение семи рабочих дней после получения заявления (тоже если не произошло страхового случая). Если заемщик был застрахован через банк, то вернуть деньги должен именно банк.

Изменения вступили в силу с 1 сентября 2020 года и будут действовать только для договоров, заключенных с этой даты.

Также кредитор будет обязан информировать заемщика об особенностях присоединения к договору коллективного страхования, о возможности от него отказаться, а также о размере страховой премии и иных платежей (например, комиссий), из которых формируется стоимость этой услуги, либо о максимально возможном размере платежа, включающего страховую премию и иные платежи.